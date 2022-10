Casavatore, rapinò una macelleria con un coltello: identificato con le telecamere

Armato di coltello e col volto coperto da un passamontagna rosso, il 29 agosto scorso aveva fatto irruzione in una macelleria di Casavatore minacciando il titolare e facendosi consegnare l'incasso di giornata pari a 2000 euro. Poco più di un mese e mezzo dopo, il rapinatore è stato identificato e arrestato dai carabinieri su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord.

Si tratta di un 42enne di Casavatore, finito in carcere per rapina aggravata. Rapide le indagini della Procura di Napoli Nord; gli inquirenti si sono avvalsi delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona della macelleria per individuare l'auto del bandito, e della testimonianza della vittima, che ha descritto le caratteristiche fisiche del rapinatore e le concitate fasi del colpo. Determinante è stata la perquisizione dell'auto del 42enne da parte dei carabinieri della stazione di Casavatore, che hanno trovato all'interno dell vettura tre coltelli, il passamontagna rosso usato per la rapina e una pistola a salve.