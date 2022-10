Casavatore, riparte la Festa dei Gigli dopo lo stop di 7 anni

Riparte la Festa dei Gigli a Casavatore. La tradizione centenaria finì sotto i riflettori degli investigatori subendo lo stop forzato a seguito dello scioglimento dell’Ente. L’ultima edizione risale al 2016 e, in questi anni, più volte era stata tentata una ripresa con scarso successo. Il via si avrà finalmente nel 2023 e questa mattina c’è stato un primo evento che ha anticipato la manifestazione.

In tanti si sono ritrovati in via Salvator Rosa in presenza anche di buona parte dell’amministrazione comunale di Luigi Maglione, che ha invitato più volte al rispetto delle regole. A partire è stata la San Giovanni. La città è divisa in sei contrade e ognuna prevede un proprio comitato di quartiere.

La kermesse è stata ben accolta anche dal commercio locale che è alla ricerca disperata di una ripresa. Prima il Covid, poi l’aumento delle tariffe hanno inflitto, infatti, un duro colpo ai negozianti e in molti sono stati costretti a calare le serrande per sempre.