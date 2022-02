Casavatore, scuola Benedetto Croce a rischio crollo: 380 bambini e ragazzi a casa

Cancelli sbarrati alla scuola Benedetto Croce di Casavatore. Il sindaco Luigi Maglione ha firmato un’ordinanza urgente con la quale ha disposto la chiusura dell’istituto comprensivo. Sono rimasti a casa circa 380 allievi tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

La decisione è stata presa dopo le criticità sismiche e statiche emerse dalle primi indagini. La fascia tricolore ha aggiunto: «Gli accertamenti, se non approfonditi, potrebbero metterebbe a rischio l’incolumità fisica dei nostri bambini e di tutto il personale scolastico. Tutta l’amministrazione, nell’esprimere vicinanza al disagio delle famiglie della Benedetto Croce, è impegnata per assicurare a ciascun bambino il diritto all’istruzione». I rilievi tecnici sono stati effettuati a seguito della candidatura dell’istituto ai finanziamenti europei diretti a garantire la sicurezza e la riqualificazione della struttura scolastica.

L’assessore all’Istruzione Elsa Picaro è anche una docente dell’istituto ed ha assicurato la disposizione di una soluzione celere: «Abbiamo avuto un primo livello di conoscenza. Si tratta di una struttura molto vecchia che risale circa agli anni settanta. Il problema è che alla vulnerabilità sismica si è aggiunto un rischio in riferimento alla staticità. La nostra preoccupazione, che ha portato all’ordinanza d’emergenza, nasce dal fatto che la scuola potrebbe avere un cedimento improvviso come il ponte Morandi. L’edificio ospita tredici classi della primaria, due della scuola media e altre dell’infanzia. In base ai risultati dei nuovi rilievi, sarà trovata una soluzione per assicurare il diritto all’istruzione. Stiamo valutando già diverse ipotesi».