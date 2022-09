Casavatore, cede l'asfalto dopo il temporale: corso Italia sbarrato

Paura a Casavatore: l'asfalto ha ceduto in corso Italia. Immediatamente, l’area è stata messa in sicurezza e il tratto è stato chiuso al traffico. Sono state effettuate le indagini che hanno chiarito la causa di quanto è accaduto in una delle strade principali del Comune della provincia a nord di Napoli.

Il sindaco Luigi Maglione ha spiegato: «Le fogne hanno ceduto per le forti piogge dei giorni scorsi. Oggi è sabato ma lunedì partiranno già i lavori».