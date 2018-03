Case e auto: sequestrati 700mila euro a un affiliato del clan D'Alessandro

Giovedì 29 Marzo 2018, 15:43

Gli uomini della guardia di finanza della compagnia di Castellammare di Stabia hanno sequestrato - ai sensi del codice Antimafia - un patrimonio illecito del valore complessivo di circa 700mila euro riconducibile al pluripregiudicato Massimiliano Sola - responsabile di reati di furto, rapina, lesione personale, rissa, detenzione di armi e stupefacenti - ritenuto soggetto socialmente pericoloso e, tra l'altro, elemento di spicco della criminalità di Castellammare di Stabia e soggetto satellite del clan D'Alessandro. Il sequestro, emesso su proposta della procura di Torre Annunziata, ha riguardato beni mobili e immobili in capo a Sola e al suo nucleo familiare.I finanzieri sono riusciti a ricostruire l'intero compendio patrimoniale illecitamente accumulato - oggi in capo ai più stretti familiari - direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto. Nello specifico, si è ricostruito il flusso di guadagni e di spese dell'intero nucleo familiare negli ultimi 15 anni e lo si è paragonato alla spesa familiare media annua di una medesima famiglia residente al Sud Italia. Pertanto - attesa la sproporzione accertata fra le disponibilità economiche ufficiali e i beni nella disponibilità di Sola - si deve ritenere che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Tra i beni soggetti a provvedimento di sequestro ai fini della confisca, vi sono 4 unità immobiliari nel centro di Castellammare di Stabia, un motoveicolo, una mini Cooper ed una Mercedes.