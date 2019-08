Case in fitto senza dare comunicazioni, quattro denunce a Ischia

Venerdì 16 Agosto 2019, 12:06

Quattro persone sono state denunciate a Ischia dai carabinieri per non aver comunicato all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alle quali avevano affittato gli appartamenti per le vacanze. I controlli sono stati eseguiti nelle località Chiaia e San Francesco.I militari dell'Arma hanno controllato gli ospiti di circa 30 appartamenti e identificato 70 persone. I militari hanno inoltre denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione un 35enne senegalese sorpreso al porto di Ischia a esporre in vendita 15 borse con marchi falsi. gli articoli sono stati sottoposti a sequestro; al 35enne è stato notificato l'ordine di allontanamento dal comune di Ischia.I controlli per la sicurezza sulle strade hanno invece portato alla denuncia per guida in stato d'ebbrezza di un 25enne ischitano. Quindici i verbali per uso del cellulare alla guida. Sequestrati inoltre tre scooter elettrici perché non immatricolati e non assicurati.Sono stati infine segnalati quattro assuntori di droga, trovati in possesso complessivamente di 18 grammi di hashish.