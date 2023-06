Prezzi stabili nel 2022 per il mercato del mattone a Napoli: secondo le rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabetti, nel 2022 si sono registrate 8.314 compravendite, in aumento del 3% rispetto al 2021.

Da quanto emerge dalle rilevazioni presso le agenzie Gabetti, Grimaldi e Professionecasa, i tempi medi di vendita nel 2022 si sono attestati su una media di poco superiore ai 3 mesi. Gli sconti in sede di chiusura delle trattative sono stati mediamente intorno al 14%, con forte variabilità a seconda del rapporto qualità/prezzo delle specifiche soluzioni immobiliari.

Per quanto riguarda il residenziale di pregio - rileva Gabetti - nell’ambito dei quartieri più "in", è in aumento la domanda a Chiaia e Vomero, in un contesto di prezzi che, nel secondo semestre, risultano in rialzo rispetto alla prima parte dell’anno.

Analizzando le diverse zone, i top prices si registrano a Posillipo e Chiaia. Qui il signorile in buono stato è rispettivamente su una media di 5.000-6.450 euro al mq e, con riferimento alle vie e agli immobili di maggiore pregio, si possono raggiungere punte di 7.500 euro al mq per immobili nuovi o ristrutturati.

In zona Posillipo Manzoni – Petrarca – Orazio e Vomero – Falcone, abbiamo valori intorno ai 5.500-5.900 euro al mq per immobili signorili in buono stato mentre a Chiaia – Mergellina – Caracciolo gli immobili di tipo signorile in ottimo stato raggiungono i 7.400 euro al mq.