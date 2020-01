Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria–Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Padre Ludovico da Casoria un uomo che ha prelevato da un cesto calato da un balcone un oggetto per consegnarlo a una persona in cambio di una banconota.



I poliziotti hanno fermato l’uomo rinvenendogli addosso un involucro di cocaina mentre, nell’abitazione da cui era stato calato il cesto, hanno sequestrato 3 grammi di hashish e la somma di 41 euro.



Salvatore Lanzetta, 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.



