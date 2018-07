CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 14 Luglio 2018, 22:54 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 22:55

Via Taverna del Ferro 89, siamo a San Giovanni a Teduccio, qui negli alloggi comunali occupati da 54 famiglie solo 4 sono in regola e hanno titolo per risiedere in queste case, gli altri 50 no, sono abusivi. Ebbene Palazzo San Giacomo, per salvare almeno la faccia con la Corte dei Conti, si è inventata «l’indennità di bollettazione», una specie di indennità diu occupazione. Vale a dire che gli abusivi pagano la metà del fitto che dovrebbero versare ma sempre abusivi restano. Ma quei soldi, per chi li paga, potrebbero essere un passaporto per il paradiso della legalità. Chi paga? Si potrebbe immaginare che una simile opportunità venga sfruttata persino dagli abusivi. Invece, sono solo una ventina gli occupanti a pagare l’indennità, circa 100 euro o poco più. Come dire visto «che nessuno ci caccerà mai per quale motivo sprecare i soldi?».