Mercoledì 8 Agosto 2018, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2018 09:56

Il piano nazionale per ristrutturare 23mila case popolari può saltare per una lite governo-Regioni. In Campania sono in forse i fondi per risistemare tremila alloggi. Altri quattromila appartamenti Erp sono a rischio in Puglia e mille tra Calabria e Basilicata. Pomo della discordia è il modo per dividere fra i territori i 321 milioni disponibili.Ogni volta che c’è una somma da ripartire, gli enti locali litigano. È normale. Questa volta però la mediazione è stata trovata lo scorso 26 luglio, con l’accordo di tutte le Regioni, grazie proprio al ruolo guida della Campania che ha la presidenza in tema di territorio e trasporti. Quell’intesa, firmata da tutti, a sorpresa è stata rigettata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e in particolare dal sottosegretario Edoardo Rixi, leghista, che segue per il governo la trattativa.Il governo, di solito, mette bocca in un riparto solo quando le Regioni faticano a raggiungere il compromesso. Stavolta però si è voluto dare un cambio di indirizzo molto forte, che ha favorito Lombardia, Veneto e Sicilia ai danni soprattutto di Puglia, Campania, Piemonte e Basilicata. Le principali Regioni beneficiarie sono guidate dal centrodestra mentre le quattro più danneggiate sono governate dal centrosinistra. Solo un caso? Fatto sta che la mossa del ministero delle Infrastrutture incrina la collaborazione tra enti locali e governo, con il rischio di ricorsi legali.I soldi sul piatto, infatti, sono stati assegnati un anno fa dal ministero dell’Economia con l’obiettivo preciso di portare a termine progetti di ristrutturazione di alloggi di edilizia popolare. La somma necessaria era di 386 milioni ma l’Economia, attenta alla spesa, ha ridotto l’importo a 321 milioni. Le Regioni avrebbero dovuto dividere i 321 milioni in base ai progetti presentati, per cui le somme maggiori dovevano finire in Puglia (86 milioni) e Campania (67 milioni). Tuttavia alcune Regioni, non avendo progetti in corso, sarebbero rimaste a secco, a quota zero. E così il 26 luglio gli enti territoriali hanno trovato la mediazione, ripartendo il 20% della somma anche a chi non aveva progetti. La Campania per esempio ha rinunciato a quasi 6 milioni scendendo a 61. La Puglia ha rinunciato a 13 milioni. Soldi che sono finiti soprattutto a Lombardia, Veneto e Sicilia.