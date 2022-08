Case trasformate in B&B abusivi, 5 "imprenditori" denunciati a Ischia

Convertono la casa in albergo per i turisti a Ischia. Ma i carabinieri li scoprono: 5 persone nel mirino, nell'ambito dei controlli a decine di abitazioni. In particolare, un 85enne è stato denunciato per aver improvvisato un B&B completo di 3 camere, tutto in nero. Grane giudiziarie anche per una donna di 75 anni: aveva convertito per la stagione estiva una sua proprietà in affittacamere, sei gli ambienti ottenuti, tutti occupati dai turisti al momento del controllo. Stessa sorte per altre tre persone, proprietarie di altrettanti appartamenti riadattati per accoglierei turisti. Controllati, in totale, 33 appartamenti e 79 ospiti.

APPROFONDIMENTI VIDEO Cade in casa e non riesce ad uscire: soccorsa dai vigili del fuoco... LA CITTA' ABBANDONATA Napoli, degrado ed incuria in centro; Lega: «Restituiamo... L'OPERAZIONE A 17 anni in sella a motorino rubato e con la droga in tasca: fugge...