Giovedì 13 Giugno 2019, 17:27 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 17:35

La caserma Cesare Battisti di Napoli, nella zona di Bagnoli, sarà convertita in un carcere per detenute madri o, in alternativa, per minori. È quanto annunciato nel corso della firma del protocollo quadro tra ministero della Difesa, ministero della Giustizia e Agenzia del Demanio oggi a Napoli a Palazzo Salerno, sede del Comando Forze Operative Sud dell'esercito italiano. Il protocollo quadro è stato firmato dal ministro della difesa Elisabetta Trenta e dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede ed è stato concertato tra i due ministeri per la razionalizzazione di immobili militari per realizzare strutture carcerarie e sarà applicabile anche ad altre strutture dell'esercito non più utilizzate. Per la riconversione della struttura di Napoli, ha sottolineato il ministro Bonafede, «sono già stati investiti 5 milioni di euro e ne verranno stanziati altri 10».