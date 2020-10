Caserma dei pompieri a Fuorigrotta, vigili e municipalità: «Devono restare nel quartiere»

La questione è seria e va avanti da molto tempo. Riguarda la caserma dei Vigili del Fuoco di Fuorigrotta in via Arturo Labriola che ancora adesso, dopo appelli e richieste di interventi, è al centro di incertezze e controversie. Un vero punto interrogativo che crea non pochi grattacapi ai vigili di stanza nella sede storica del “distaccamento Mostra”. Presidio importante e tra i più attivi del comune di Napoli (con una popolazione di 100.000 abitanti in piena zona rossa dell'area flegrea) che vive da diversi anni una condizione di forte precarietà generata dalla fatiscenza delle strutture. Uno stabile in continua decadenza che, sopratutto nello scorso anno, ha dato molto da lavorare agli stessi pompieri che – “in casa loro” – sono stati costretti a transennare ed isolare zone ritenute pericolose, per la caduta di intonaco e calcinacci.

«Abbiamo seguito questa vicenda dall'inizio – afferma il consigliere della X Municipalità Giovanni Del Vecchio – e ancora adesso non abbiamo alcuna risposta. Tranne una. Quella del comandante della caserma che ha deciso di trasferire le squadre di emergenza nel presidio di Pianura. Un distaccamento vicino, ma non così tanto, e che intanto può ospitare i vigili attivi nei diversi turni giornalieri. Tutto questo però è inaccettabile perchè l'area di Fuorigrotta resta “scoperta” ed è la più popolosa di Napoli. Una zona in cui insistono strutture come stadio, università ed enti fieristici che rendono necessaria la presenza dei pompieri H24».

Una presenza che lo stesso ente Mostra d'Oltremare, proprietario dell'immobile, ha garantito sino a questo momento. Ora però le cose potrebbero cambiare grazie a nuovi accordi per la manutenzione e l'assegnazione definitiva dello stabile. Una serie di decisione ancora in divenire e di cui, la stessa presidenza dell'ente Mostra, ha deciso di non parlare.

«Attendiamo di sapere come andrà a finire questa vicenda – conclude Del Vecchio – perchè non è possibile tenere tutti in bilico. Fuorigrotta ha bisogno di questo presidio che ci auguriamo resti ai Vigili del Fuoco che da sempre assicurano ordine e sicurezza. Bisogna rassicurare la cittadinanza garantendogli l'immediatezza negli interventi d'emergenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA