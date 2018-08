Domenica 12 Agosto 2018, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un venditore ambulante di calzini sarebbe stato aggredito da alcuni sconosciuti nel tardo pomeriggio di ieri nel parcheggio del centro commerciale Campania, a Marcianise. L’uomo, che ha un precedente penale per resistenza, si è rivolto ai carabinieri e successivamente si è fatto accompagnare dai familiari al Pronto Soccorso del Loreto Mare, dove è stato medicato per tagli da coltello a una spalla e contusioni varie con prognosi di 30 giorni. In ospedale ha raccontato alla Polizia di essere stato picchiato da tre persone arrivate su un Suv bianco, che lo avrebbero colpito con un bastone e accoltellato; sul posto indicato i carabinieri non hanno trovato tracce di sangue, la versione fornita resta al vaglio degli investigatori.