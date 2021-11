Caserta, truffa un 82enne e si impossessa del cellulare del nipote: arrestato

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caserta sono intervenuti in San Nicola la Strada a seguito della richiesta pervenuta al 112 da parte di una ottantaduenne del luogo vittima di truffa. I militari dell’Arma prontamente intervenuti hanno bloccato in flagranza di reato D.N.C, classe 1999, residente a Melito di Napoli. Il truffatore ventiduenne, fingendosi un amico del nipote della vittima è riuscito a farsi consegnare la somma in contanti di euro 400 millantando lo stato di necessità di quest'ultimo.

In quel frangente però è giunto sul posto anche il nipote che accortosi dell’inganno ha ingaggiato con D.N.C. un’accesa colluttazione nel corso della quale il malvivente si è impossessato del suo telefono cellulare ed ha tentato la fuga. Lo stesso è stato però bloccato da un vicino di casa e dai carabinieri nel frattempo sopraggiunti. La refurtiva è stata interamente recuperata. L'arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria.