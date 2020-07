LEGGI ANCHE

Un tempo era la residenza della caccia del Re Ferdinando IV di Borbone, lo scriveva anche nel 1857 l'architetto Luigi Vanvitelli nel suo diario dell'epocaParte del tetto è sfondato e i cani randagi trovano spesso riparo sotto i portici, infilandosi tra le grate del cancello. Tutto attorno, poi, ci sono rovi e vegetazione incontrollata che stanno aggredendo ormai anche i muri dell'immobile che fu fatto erigere per la gioia e i passatempi preferiti dei regnanti e naturalmente della loro corte. E pensare che c'è ancora l'edificio che ospitava la servitù, naturalmente fatiscente, dove ci sono ancora i ganci originali utilizzati per legare i cavalli. Il complesso immobiliare è costituito da diversi fabbricati tra i quali la Casina Reale, che è l'edificio principale centrale dove ci sono ancora gli stemmi dei Borbone, di forma rettangolare che è articolato su due piani.Quindi, c'è la dipendenza della Casina Reale, un edificio a pianta pressoché quadrata che si eleva per due piani, poi, la colombaia ed una piccola chiesetta. I fabbricati ed i terreni del compendio rappresentano uno dei Siti Reali, di cui si dotarono i Borbone nel 700 per potervi esercitare l'attività sportiva di pesca e di caccia. Fino ad oltre due anni fa all'interno c'erano gli uffici del servizio antincendio della regione Campania, che ne è proprietaria, che sono stati successivamente spostati.Il 10 aprile del 2018 Palazzo Santa Lucia indice una manifestazione d'interesse per la valorizzazione di tutto il sito. Il 21 maggio dello stesso anno la regione attraverso il decreto n. 118 informa che sono giunte ben sette istanze da parte di associazioni e società interessate a dare lustro alla casina della caccia. Progetti di valorizzazione sia turistica, sia ricettiva ma anche sociale. Ma da allora tutto è fermo e l'immobile rimane sempre più nel più totale abbandono e degrado. «La pratica della manifestazione dell'interesse è bloccata in quanto essendo un bene vincolato siamo in attesa che si pronunci il mnistero dei beni culturali», fanno sapere da Palazzo Santa Lucia.Prima della metà degli anni Ottanta nella chiesetta che c'è all'interno del compendio veniva celebrata la messa domenicale. Mentre, nel periodo della crisi bradisismica tra il 1982-85 alcune stanze vennero adibite ai servizi del comune di Pozzuoli e a quelli dell'asl Napoli 2 Nord. In effetti quest'area ospitò i container con ulteriori servizi - dice l'attivista- e una parte del tetto nel lato anteriore, sulla strada dove una volta arrivava il lago di Licola è crollata. In passato ho chiesto più volte al comune di chiederne l'acquisizione e di recuperare tale sito poiché ristrutturando si potevano dare servizi ai cittadini, come una biblioteca, sala riunioni e ricavare anche orti sociali, proposte cadute nel vuoto purtroppo. Resta un fatto inconfutabile che la struttura sta cadendo a pezzi con i giardini reali a ridosso del sito in abbandono e i portici adibiti ormai a dormitorio per cani randagi».