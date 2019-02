Caso di meningite, muore al Cotugno 58enne di Marano: «Non infettiva»

Venerdì 22 Febbraio 2019, 20:20 - Ultimo aggiornamento: 22-02-2019 20:37

Colpito da meningite, muore al Cotugno un 58 enne di Marano. La vittima è Giorgio Zannella, 58 anni, operaio molto noto in città. L'uomo era stato colpito da meningite non infettiva e, pertanto, ritenuta non contagiosa. Ricoverato in un primo momento all'ospedale San Giuliano di Giugliano, era stato in seguito trasferito - per l'aggravarsi delle sue condizioni - al Cotugno di Napoli dove si è spento stamani. A seguito degli accertamenti disposti dai sanitari, è stato appurato che il decesso non è stato causato da una forma di meningite contagiosa. In gerco medico viene definita meningite di tipo pneumococcica, che a differenza di quella meningococcica non è contagiosa.