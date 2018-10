Caso Fortuna, i giudici: «Caputo è inequivocabilmente colpevole»

«Il complesso probatorio costituito dalle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio dalle minori risulta coerente e convergente» e sfocia in modo lineare nell' «inequivocabile colpevolezza» di Raimondo Caputo in relazione agli abusi sessuali e all'omicidio della piccola Fortuna Loffredo. È uno dei passaggi chiave delle 17 pagine di motivazioni con le quali i giudici della terza sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli (presidente Vincenzo Mastursi) spiegano perché hanno confermato la condanna all'ergastolo di Raimondo Caputo per la morte di Chicca, scaraventata giù dall'ottavo piano di uno dei palazzoni del Parco Verde di Caivano il 24 giugno del 2015.



Le minori a cui i giudici fanno riferimento sono le figlie della ex compagna di Caputo, Marianna Fabozzi, che seppur tra mille difficoltà e intoppi iniziali hanno poi consegnato alla magistratura la devastante verità che ha scandito la drammatica infanzia di Chicca e di una delle tre bimbe che hanno poi testimoniato, pure lei vittima di abusi sessuali da parte di Caputo. Un racconto che i giudici definiscono caratterizzato da «sincerità e genuinità», a dispetto delle insinuazioni di inattendibilità pure mosse dai difensori dello stesso Caputo. Per la Corte emerge l'«inequivocabile colpevolezza dell'imputato» e la sua «personale insondabile malvagità».

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 18:23

