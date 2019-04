Segreti d'Italia, la ricostruzione di Alemi: «Cutolo dice la verità, poteva trovare Moro»

Lunedì 29 Aprile 2019, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Aveva informazioni decisive e avrebbe potuto fornire un contributo per la liberazione di Aldo Moro, come per altro fece tre anni dopo con Ciro Cirillo. Certo che poteva fare qualcosa per salvare lo statista». Non ha dubbi Carlo Alemi, magistrato napoletano di lungo corso, che ha chiuso la sua carriera come presidente del Tribunale di Napoli, che in quegli anni - parliamo degli anni Ottanta - condusse le indagini come giudice istruttore sulla trattativa condotta da alcuni uomini delle istituzioni, per fare leva su Raffaele Cutolo perché ottenesse dalle Br la liberazione dell'allora assessore regionale della Dc. Dopo la lettura del verbale del 2016 a firma di Cutolo, quello in cui il capo della Nco conferma le pressioni politiche per trattare con le Br, ma anche il disinteresse dei politici per liberare Moro, Alemi ritorna con la mente a quegli anni.«Cutolo aveva costruito la propria egemonia criminale nelle carceri, dove aveva un potere assoluto. Ricordo che quando venne arrestato Calvi, fu lui a far circolare la notizia nel carcere lombardo che non doveva essere maltrattato, ma doveva essere trattato con rispetto».«Avrebbe potuto fornire informazioni utili a trovare il covo della sua prigionia, ma solo se ci fosse stata la volontà politica di salvarlo. Purtroppo Moro serviva morto, come hanno dimostrato i tanti fatti emersi dalle indagini successive».«Ricordo il caso di un detenuto nel carcere di Matera, tale Salvatore Senese alias scarpariello, che il 16 febbraio del 1978, chiese di parlare ad un magistrato, al quale riferì di aver saputo - evidentemente nel circuito delle carceri - che di lì a poco sarebbe stato sequestrato Aldo Moro».«Sa cosa accadde? La polizia mandò un'informativa di pg a Bari e non a Roma, come sarebbe stato opportuno. Un documento che venne letto ma che rimase lettera morta, almeno fino al 16 marzo, giorno in cui Moro (che era atteso alla Camera per dare corso al compromesso storico con l'apertura al Pci) venne realmente sequestrato. Solo a quel punto, la relazione di pg venne trasferita da Bari a Roma».«Credo di essere vivo per miracolo. Il mio nome, come giudice istruttore che indagava sulla trattativa di esponenti della Dc per liberare Cirillo, venne trovato in tutti i covi delle Br. Ero attenzionato da pezzi dei servizi segreti, oltre ad essere avversato ovviamente dagli stessi cutoliani».«In primo grado, i due pm che rappresentarono l'accusa non mostrarono di credere molto alle mie conclusioni; in appello invece è emersa una verità giudiziaria che è stata confermata anche in Cassazione: la Dc ha gestito le trattative per il pagamento del riscatto e la liberazione di Ciro Cirillo, come poi confermato anche nel corso delle indagini sulla ricostruzione post terremoto».«Alcuni personaggi si tassarono per i soldi del riscatto, alcuni di questi imprenditori ottennero poi gli appalti della ricostruzione. I patti erano questi: per ogni lavoro, il tre per cento alla camorra (ai cutoliani), il due per cento ai politici».«Penso che tutta la ricostruzione post terremoto debba fare i conti con gli accordi presi da imprenditori e politici nei giorni in cui si trattava la liberazione di Ciro Cirillo con la Dc».«Credo siano i messaggi di ringraziamento di alcuni politici dopo la liberazione di Cirillo, documenti su cui si dovrebbe approfondire. Ricordo che in quegli anni ottenni il rinvio a giudizio di un questore perché soppresse alcuni documenti di politici trovati dopo una perquisizione nel bunker di Cutolo».«L'ho scritto su insistenza dell'amico giornalista Luigi Necco, che fu gambizzato da Enzo Casillo mentre indagava sugli appalti in Irpinia. Come vede non esagero se penso di essere un miracolato».