La verità di Cutolo: «Salvai Cirillo ma su Aldo Moro i politici mi bloccarono»

Sabato 27 Aprile 2019, 21:26 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 23:22

Conferma di aver salvato la vita di Ciro Cirillo, di aver condotto una trattativa con pezzi dello Stato e con le br. E conferma pure che era in grado di salvare la vita di Aldo Moro, anzi, di essersi fatto avanti, da latitante, in quel lontano anno 1978, per salvare lo statista democristiano, ma di non aver ricevuto alcuna risposta da parte dei politici, soggetti di cui però indica i nomi. Insomma, per «Ciro Cirillo si mossero tutti, per Aldo Moro nessuno, per lui i politici mi dissero di fermarmi, che a loro Moro non interessava»: parola di Raffaele Cutolo, l’ex capo della Nco, interrogato nel supercarcere di Parma dove sta scontando quattro ergastoli.Anni bui, di cui Raffaele Cutolo accetta di parlare il 25 ottobre del 2016, rispondendo alle domande del pm Ida Teresi e del capo della Dda di Napoli Giuseppe Borrelli, nel corso di un’indagine legata all’evoluzione criminale di un suo fedelissimo, quel Pasquale Scotti arrestato dopo 30 anni di latitanza. Ed è proprio dalle pieghe del procedimento amministrativo dinanzi al Tar (nato dalla decisione dei pm di bocciare la collaborazione di Scotti), che oggi è possibile conoscere il contenuto dell’interrogatorio di Cutolo, sul più ampio scenario della trattativa per la liberazione dell’ex assessore regionale Ciro Cirillo, dopo tre mesi di prigionia nelle mani delle br di Giovanni Senzani. Oggi Cutolo ricorda l’indifferenza della Procura di Napoli rispetto alle trame di quel periodo; cita l’autorevolezza del magistrato Carlo Alemi, «unico deciso ad andare fino in fondo»; ma anche l’omicidio di tre carabinieri per consentire a un camorrista di recarsi dal «professore di Ottaviano» nel carcere di Ascoli Piceno. Ed è ancora Cutolo a chiudere il suo colloquio con i pm napoletani, con un riferimento sibillino: «Avevamo dei documenti da usare contro i politici per i fatti della trattativa; alcuni li aveva Enzo Casillo («che fu ucciso anche dai servizi, non solo da Alfieri», spiega), altri documenti invece li ho io ma moriranno con me».