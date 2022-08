Casoria, abbandonano amianto per strada: denunciati due ragazzi rom

Hanno 22 e 15 anni i giovani di origini rom denunciati dai Carabinieri della stazione di Afragola durante un servizio di controllo del territorio, organizzato per contrastare i reati ambientali. Sono stati sorpresi in via San Salvatore, nella città di Casoria, immediatamente dopo aver sversato in strada alcune lastre di amianto.

APPROFONDIMENTI IL RETTORE Federico II, Lorito: «Sì all'aumento dei posti a... I NODI Vigili, a Napoli via al bando per il comandante: Esposito è in... LA BALNEAZIONE Schiuma, rifiuti e pesci morti: il Comune di Pozzuoli dà lo...

Svuotato il cassone del loro furgone, completo di assicurazione, i due si stavano allontanando quando la pattuglia li ha bloccati. I Militari hanno sequestrato sia il furgone che l’area interessata dallo smaltimento dei rifiuti pericolosi, messa in sicurezza in attesa della bonifica affidata agli enti preposti.