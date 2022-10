Casoria, anziano muore investito da un motociclista che poi fugge

Un 64enne è morto dopo essere stato investito da una moto a Casoria, in provincia di Napoli. L'uomo è stato investito in via Tenente Vincenzo Formicola; il conducente del motociclo è fuggito senza prestare soccorso.

Il 64enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Frattamaggiore, dove è morto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Arpino di Casoria, che hanno avviato indagini per chiarire la dinamica e per identificare l'uomo alla guida della moto.