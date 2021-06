Casoria e Arzano, «Alto impatto» dei carabinieri: sanzioni e un arresto

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Casoria hanno arrestato per evasione Mariano Pignetti, 49enne di Ponticelli ma ristretto ai domiciliari nel comune di Casoria. Durante un servizio di controllo del territorio che ha coinvolto i comuni di Arzano e Casoria, l’uomo è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione, nonostante l’obbligo imposto dalla misura in atto.

E’ stato così ri-sottoposto ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio. Intanto, nel comune confinante di Arzano continuano le attività di presidio dei militari del Comando Provinciale di Napoli.

142 le persone identificate, 95 i veicoli passati al setaccio. Non sono mancate le contravvenzioni al cds: 12 quelle notificate per oltre 5mila euro in sanzioni. 4 i veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni