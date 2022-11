Casoria, cadavere trovato in un'aiuola lungo la Circumvallazione

Cadavere di un uomo di mezza età trovato in un’aiuola spartitraffico lungo la Circumvallazione di Casoria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente effettuato i rilievi e avviato l'attività investigativa. La salma è stata sottoposta a sequestro e trasferita all’ospedale San Giuliano di Giugliano per l’autopsia, che farà chiarezza sulle cause della morte.

Secondo una prima ricostruzione, sul corpo dell’uomo non ci sono segni di violenza. Le indagini proseguono a pieno ritmo in queste ore per fare luce sulla vicenda.