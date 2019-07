Casoria, dissequestrato il cratere della voragine: «Intervenite, il suolo può cedere ancora»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 24 Luglio 2019, 12:30

Si erano detti stanchi di promesse disattese e preoccupati di un silenzio delle istituzioni che, a loro dire, sembrava sempre più assordante. Per questo i residenti del rione San Mauro di Casoria l'altro giorno avevano dato vita pure ad una manifestazione di protesta al grido Fate presto, la voragine chiede vendetta. I cittadini del rione ferito dal dissesto idrogeologico dello scorso primo luglio, non avevano alcuna intenzione, infatti, di arrendersi alla burocrazia e avevano fatto sentire la loro voce perfino in consiglio comunale. Ieri, finalmente, un raggio di luce: la Procura presso il tribunale di Napoli nord ha dissequestrato l'area della megavoragine messa sotto chiave all'indomani del cedimento che per poco non costò la vita all'autista dell'autocompattatore della ditta Casoria ambiente spa, ingoiato in un baleno dal terreno franato all'improvviso. Il conducente, solo per una serie di circostanze fortunate, uscì, infatti, illeso da quel cratere.