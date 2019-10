CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 10 Ottobre 2019, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finalmente fuori dal baratro: dopo cento giorni di permanenza nelle viscere del centro storico di Casoria, stamani sarà tirato fuori il camion portarifiuti precipitato il primo luglio nella mega voragine che si aprì a largo San Mauro, trascinando con sé anche l'autista fortunatamente uscito illeso. C'è voluta tutta l'abilità e l'esperienza di una squadra di tecnici e operai qualificati per arrivare a questo risultato e ultimare un'operazione apparsa ardua e subito piena di pericoli. Il sottosuolo groviera del centro storico, e nella fattispecie anche le dimensioni della voragine e la posizione del mezzo, infatti, hanno reso complicati gli interventi di recupero. «Abbiamo dovuto lavorare con molta cautela e lentamente per diversi giorni - spiegano - per non compiere passi falsi su un terreno pieno di insidie». Ieri il camion, già «bonificato» del carburante che conteneva, degli olii e delle batterie, elementi fortemente inquinanti, è stato imbracato e riportato a poche decine di metri dal selciato: per oggi è previsto l'ultimo passaggio. Da domani poi potranno partire gli interventi di consolidamento e ripristino dell'originario stato dei luoghi della zona non senza prendere però, per il futuro, gli accorgimenti ritenuti necessari per la sicurezza dell'intero quartiere. «Il centro storico dopo questa brutta esperienza dovrà diventare zona a traffico limitato: le strade hanno quasi mille anni e non possono più sostenere il passaggio di mezzi pesanti e di tantissime auto», dicono in Comune. C'è chi propone un'isola «religiosa» per la presenza della basilica minore dedicata la patrono, San Mauro appunto, realizzata alla fine del 1600 e nella quale ci sono tele di enorme valore tra cui quelle del Vaccaro, Mozzillo, Spagnoletto e De Martino.