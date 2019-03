Sabato 30 Marzo 2019, 17:05

Gli agenti del commissariato Secondigliano hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Vittorio Carrella, 20enne di Acerra residente a Casoria in via Claudio Trevers.Durante il controllo nella sua abitazione, il giovane ha tentato di nascondere un busta della spesa sotto le coperte del suo letto: all'interno sono state trovate 91 bustine di marijuana pronte per essere vendute.