Casoria, due georgiani presi mentre rubano nei centri commerciali

Serata di furti nei supermercati e nei centri commerciali a Casoria dove i Carabinieri della locale compagnia hanno arrestato due persone di nazionalità georgiana.

Parliamo di due distinti episodi avvenuti nelle stesse ore nella città a Nord di Napoli.

Il primo si riferisce a un 39enne sorpreso dalla vigilanza del Lidl di via Padula mentre rubava diversa merce custodita negli scaffali. I Carabinieri della sezione radiomobile – allertati dal 112 – sono intervenuti e arrestato l’uomo che è in carcere in attesa di giudizio.

In quelle ore nella vicina frazione di Arpino i Carabinieri della locale Stazione arrestavano invece un 41enne. La vigilanza del Mediaworld di via Cimiliarco ha beccato l’uomo mentre tentava di rubare uno smartphone in esposizione. I carabinieri hanno trasferito il 41enne in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.