Sono passati tre mesi da quando i cittadini di Casoria e Afragola hanno iniziato a protestare a causa della totale assenza di autobus volti a garantire il collegamenti dei due comuni alla città di Napoli, affermando di sentirsi «tagliati fuori dal mondo». Da pochi giorni, però, qualcosa è cambiato. L'ANM, ​l'azienda pubblica che si occupa del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nelle province circostanti, ha infatti riattivato due nuovi autobus che, partendo da vari punti dei due comuni, arrivano alla stazione Garibaldi di Napoli, effettuando delle fermate anche a Capodichino e Piazza Carlo III.

I primi autobus partono ogni mattina alle 5:10 con le stesse fermate degli ex A3N e C1, ed effettuano una corsa ogni mezz'ora. Ad Afragola, il capolinera è via Oberdan, nei pressi del distributore dell'acqua. A Casoria, invece, è la Stradale Sannitica, davanti al negozio di giocattoli Paperino. Per prendere questi due autobus partendo da Napoli, invece, bisogna recarsi allo stazionamento di Corso Novara, alla stazione centrale.

«Adesso vorremmo che ci venisse data la possibilità di usufruire degli abbonamenti trimestrali attivati nei mesi in cui gli autobus hanno smesso di funzionare. Ora sono scaduti, ma non li abbiamo usati, pur avendoli pagati», chiedono i cittadini.