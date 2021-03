Casoria e Sant'Antimo: due roghi, uno è doloso. Notte di terrore e veleni

Notte di fuoco e terrore a nord di Napoli. A Casoria un incendio ha completamente distrutto un capannone deposito di un'azienda che produce materiale elettrico e informatico, riducendo in cenere merce per oltre un milione di euro. Nemmeno il tempo di spegnere questo incendio e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire qualche ora dopo nella piazza principale di Sant'Antimo, dove nella sede di un'agenzia automobilistica ubicata al piano terra del Castello Baronale, si erano sviluppate altissime fiamme, spente dopo ore di lavoro. E se nel primo caso le indagini non hanno escluso alcuna pista, nel secondo invece i carabinieri non hanno dubbi sulla matrice dolosa.



La notte di fuoco è iniziata poco dopo le 22 di venerdì, quando è stato lanciato l'allarme da alcuni residenti di via Ventotene, una zona isolata a ridosso degli svincoli autostradale dove sono presenti numerose aziende, capannoni e depositi, per la presenza di una altissima nube di fumo nerissimo che si alzava dal deposito della ditta Ma.Vi.Com srl, che produce materiale elettrico ed informatico, ma anche impegnata nella logistica per la distribuzione di elettrodomestici, televisori e accessori per i computer. Sul posto sono intervenute alcune squadre di vigili del fuoco di vari distaccamenti, che hanno iniziato a circoscrivere le fiamme che già lambivano l'alto soffitto del capannone. Insieme ai vigili del fuoco, sul posto alcune pattuglie dei carabinieri della compagnia di Casoria, diretta dal maggiore Diego Miggiano, che hanno chiuso in una sorte di cordone sanitario tutta la zona circostante il rogo. I militari hanno sentito il titolare dell'azienda, un 59enne di Frattamaggiore, che ha dichiarato di non aver mai subito minacce e ne richieste estorsive, né tantomeno di aver litigato con qualcuno. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate all'interno del deposito: non si esclude però nessuna ipotesi. Solo nei prossimi giorni, dopo una ulteriore verifica tecnica da parte dei vigili del fuoco, si potrà determinare l'effettiva causa dell'incendio. L'azienda è comunque coperta da polizza assicurativa. I militari che hanno aperto un'indagine hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.



Un altro rogo poco dopo a qualche chilometro di distanza da Casoria, a Sant'Antimo. Poco dopo le due, alcuni residenti del Castello Baronale hanno lanciato l'allarme al centralino dei vigili del fuoco, per segnalare un incendio negli uffici di un'agenzia di pratiche automobilistiche e assicurative, ubicate al piano terra del Castello. Sul posto i militari della locale tenenza e due squadre con autopompe dei vigili del fuoco che hanno dovuto impegnarsi e non poco, per circoscrivere dapprima le fiamme, che minacciavano di propagarsi anche nelle vicine abitazioni, e poi i continui focolai generati dal materiale infiammabile quale i fascicoli cartacei e la mobilia dell'agenzia. Nessun dubbio sulla natura doloso dell'incendio. Già quando sono arrivati sul posto carabinieri e pompieri hanno avvertito nettamente un forte odore di carburante, forse benzina, che è stato versato sotto il portoncino di ingresso dell'ufficio, che è stato trovato chiuso. I due titolari hanno dichiarato di non aver mai ricevuto minacce e richieste estorsive. Gli inquirenti ipotizzano come movente la pista di una vendetta per motivi tutti da svelare.



