Casoria, è emergenza topi: «Via D'Anna invasa dai ratti»

Cresce l’emergenza rifiuti a Casoria. I cittadini del paese napoletano hanno segnalato un grave scenario pubblicando dei video sui social: in via Gioacchino D’Anna, oltre ai sacchi neri dei rifiuti, ci sono dei ratti. Serve subito un intervento di pulizia e derattizzazione prima che i ratti vengano a trovarci nelle nostre abitazioni», ha infatti dichiarato una cittadina.

In via Gioacchino D’Anna il problema persiste da anni. «Lì ci abito e sono anni che quella strada ospita ratti. Ma c’è un particolare: molta gente che non abita nelle immediate vicinanze arriva con le auto e scarica un po’ di tutto! ha raccontato una residente della zona.

La stessa situazione si è presentata poco tempo fa in un condominio di via Brindisi. Nelle aree interne sono stati poi effettuati interventi di derattizzazione pagati dai condomini, ma sui marciapiedi circostanti il problema persiste.

I cittadini hanno richiesto un intervento del sindaco Raffaele Bene tramite appelli social: «La prego faccia qualcosa, non se ne può più».