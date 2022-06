In queste ultime settimane a Casoria si sta verificando un’ampliamento significativo dei fuochi d’artificio nelle zone più trafficate. Soprattutto durante la notte, infatti, e per i motivi più disparati, si disturba la quiete pubblica.

Questa notte, in via Vittorio Imbriani, i cittadini hanno segnalato la presenza di adolescenti che hanno sparato i fuochi pirotecnici e rovinato delle auto in sosta. «La mia macchina e quella di mia moglie sono state riempite di polvere pirica», ha dichiarato in merito un residente della zona, che ha poi aggiunto: «Se amano sparare i fuochi, che almeno lo facciano a casa loro così da non infastidire gli altri».

Nella stessa zona, poi, i fuochi d’artificio hanno danneggiato il tetto dell’abitazione di un cittadino, che ha dichiarato: «A me stavano bruciando il tetto, per fortuna me ne sono accorto in tempo. Alle mie rimostranze, mi fu detto: “e adesso che cosa dobbiamo fare?". Ignoranza senza limiti».