Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Casoria la manifestazione per il 40esimo anniversario della morte

Manifestazione in ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, stamattina a Casoria: è stata organizzata dall'associazione Libera nel mese che ricorda il 40esimo anniversario dalla sua morte, avvenuta per mano della mafia il 3 settembre 1982. All'evento hanno partecipato gli esponenti locali dell'arma dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine, i rappresentanti dell'Associazione Libera, i sindaci delle città di Casoria e Afragola, gli studenti e gli insegnanti delle scuole del territorio, i parenti della medaglia d'oro al valor civile Mauro Mitilini, le associazioni combattentistiche e d'arma e le rappresentanze militari. Un primo momento di ricordo è stato celebrato proprio all'interno della compagnia della quale il generale Dalla Chiesa è stato comandante nel secondo dopoguerra, dove è stata deposta una corona d'alloro al monumento eretto in suo onore.

Successivamente ci si è spostati all'interno del Madrinato di San Placido dove è stato organizzato un piccolo momento di incontro tra gli studenti delle scuole, gli ospiti della casa di riposo del madrinato e la Fanfara del decimo Reggimento Carabinieri Campania. Infine, la manifestazione è terminata con la celebrazione della S. Messa all'interno della Chiesa di San Mauro da parte del referente del decanato, padre Carmine Caponetto, del cappellano militare, don Carlo Lamelza e del parroco. Dopo un breve cenno di saluto da parte dei referenti di Libera, dell'amministrazione comunale e dell'arma dei carabinieri, una studentessa ha letto un pensiero di Peppino Impastato.