Casoria, il pusher Cerqua ucciso chiedeva più spazio: punito dal clan

Non era un malavitoso di mezza tacca, ma uno che stava allestendo una piazza di spaccio a Casoria e anche di più. Vincenzo Cerqua, meglio noto come «Enzo a Somalia», ucciso in un agguato mercoledì sera in via Pelella a Casoria, oltre alla vendita al minuto delle dosi di droga, aveva fatto più di un tentativo di entrare nel «sistema» dello smercio di grosse partire all'ingrosso di ogni tipo di stupefacenti. Traffici che sono tenuti in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati