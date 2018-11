Lunedì 26 Novembre 2018, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica mattina in via Vico Quinto Santa Croce, una donna - Anna Ilardi, 36enne del posto nota alle forze dell’ordine - stava minacciando i passanti con un coltello e, presumibilmente in preda a sostanze stupefacenti, aveva anche spintonato una vecchietta che passava di lì facendola cadere sull’asfalto.La situazione è stata segnalata ai carabinieri di Casoria giunti lì con pattuglie della stazione e dell’aliquota radiomobile.La donna ha opposto violenta resistenza sferrando calci e pugni ai militari che l’hanno comunque ammanettata in sicurezza. Medici del 118 hanno provveduto a trasportarla presso l'ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore quindi è stata dimessa. La donna è stata infine tratta in arresto per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e portata ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.