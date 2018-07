Morto soffocato dalla mozzarella nella casa di cura, aperta un'inchiesta per omicidio colposo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 18 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2018 07:00

CASORIA - Muore soffocato da una fetta di mozzarella mentre cena nella struttura protetta per malati gravi psichiatrici dove i pazienti dovrebbero essere sorvegliati 24 ore su 24. La tragedia è avvenuta nella struttura della Kairos, in via Pio II° a Casoria, dove la vittima Raffaello Barbato, 36 anni, di Casoria, era ospite da quattro anni.La procura di Napoli Nord, diretta da Francesco Greco ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di omicidio colposo e disposto l'esame autoptico, eseguito dall'anatomo-patologo Antonio Palmieri, presente il perito di parte della famiglia Omero Pinto. Sessanta giorni per completare i rilevi istologici e avere a disposizione i risultati degli esami tossicologici, ma dai primi riscontri c'è conferma che la morte è dovuta a soffocamento. Sconvolti dal dolore i familiari della vittima si sono affidati allo studio legale 3A di Mestre (specializzato nella valutazione delle responsabilità nei sinistri a tutela dei diritti dei cittadini) e al penalista del foro di Padova avvocato Marco Frigo.