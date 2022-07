Un aneddoto di amici e parenti per ricordare Filippo. Due anni fa ha salvato una donna da un incendio

Un aneddoto riaffiora tra i tanti ricordi pubblicati on line per ricordare Filippo. In queste ore, tanti amici e parenti del ventenne, deceduto in seguito alle gravi ustioni mentre preparava un barbecue, stanno condividendo un post che risale a maggio 2020. Il 22 maggio 2020, una giornata emozionante, così la definisce il giovane, perché è riuscito a salvare una vita.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Accende il barbecue, e diventa una torcia umana: muore il deejay Filip IL CASO Napoli, fiammata con il barbecue: il 20enne Filippo ustionato muore...

Nel post racconta che uscendo dal luogo di lavoro per la pausa pranzo, ha visto un appartamento in via Giolitti che stava andando a fuoco. Qui c’era un incendio e una signora anziana che chiedeva aiuto perché non riusciva ad uscire dalla casa, proprio a causa dell’incendio. ‘Sono entrato nel palazzo – scrive nel post – e mi sono recato fuori alla sua porta insieme a un signore del palazzo, la porta nonostante i calci e i pugni non si apriva, ma dopo un po’ è stata stesso la signora ad aprirla, ritornata poi in cucina perché voleva riuscire a spegnere l’incendio a tutti i costi ’.

La donna è un’anziana di 91 anni, e non vuole lasciare l’appartamento senza tentare di spegnere le fiamme, spiega Filippo. ‘Sono entrato in cucina e l’ho portata fuori, quando siamo usciti la signora stava per collassare perché aveva ingerito troppi fumi tossici’ . Poco più di diciotto anni vive l’esperienza di salvare una vita dalle fiamme: ‘ In quell’istante mi sono sentito emozionato e fiero allo stesso momento perché ho pensato che se quella signora sarebbe rimasta in casa fino all’arrivo dei pompieri, molto probabilmente la situazione si sarebbe aggravata e la donna avrebbe potuto incorrere in gravi problemi di salute, ma invece sono felice che sia andato tutto bene e non siano state messe in pericolo altre persone nel caso si fosse trattato di una perdita di gas, mi è servita come esperienza di vita’. Alla fine Filippo fa amicizia con l’anziana donna, un’azione che descrive bene il suo carattere e il suo animo altruista, come lo ricordano i suoi amici. ‘ La signora si chiama Maria ha 91 anni, è stata una grande donna, maestra di scuola e bravissima pittrice’. Alle 10.00 nella chiesa di San Giustino De Jacobis si sono svolti i funerali del ragazzo, e una folla di giovanissimi ha voluto dedicargli l’ultimo saluto, con la musica che amava di più DJ Filip master, il suo nome d’arte. Nel suo post il ragazzo allea una sua foto, scattata proprio dopo il salvataggio dove si vede ancora tutta l’emozione e ancora la fuliggine sul volto. Elena Petruccelli