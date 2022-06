Casoria, tentano di rubare all'Eurospin: fermate 2 donne reagiscono con un coltello

Dopo aver parcheggiato la Fiat Panda su cui viaggiavano, due donne si sono recate nell’Eurospin di Casoria, situato in via Mazzini, e hanno tentato di rubare svariati prodotti non di prima necessità.

Il direttore del supermercato, però, si è accorto dei loro movimenti e le ha raggiunte all’uscita. Avvicinatosi a loro, è stato aggredito con calci, pugni e persino un coltello, mentre le due usavano una bambina come scudo.

«Abbiamo segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine chiedendo che queste donne vengano individuate denunciate e punite in maniera esemplare. Inoltre bisogna salvare la bambina dal contesto delinquenziale in cui questi soggetti la stanno facendo crescere», ha dichiarato in merito il consigliere Francesco Emilio Borrelli.