Casoria, paura per i crolli in centro storico. I residenti: «Non riusciamo più a dormire»

«Non riusciamo più a dormire per la paura: vogliamo garanzie precise sui lavori e i tempi di ripristino della voragine di largo San Mauro». Ieri si sono nuovamente mobilitati i residenti del centro storico di Casoria. Con la loro presenza alla seduta del consiglio comunale hanno chiesto di fare presto e di non abbassare la guardia sui pericoli di un sottosuolo groviera. «Ci sono impegni di dirigenti e tecnici di non sospendere i lavori e di continuare fino al ripristino totale, eppure siamo preoccupatissimi», dicono alcuni cittadini che si sono dati appuntamento, ieri pomeriggio, all'esterno della basilica di San Mauro dove lo scorso primo luglio si aprì un cratere che mise a repentaglio anche la stabilità del prezioso edificio religioso, importante testimonianza storica della città.



«Abbiamo bisogno di tanta solidarietà e partecipazione di tutto il territorio: i pericoli del sottosuolo coinvolgono tutti», hanno detto i manifestanti. «È sicuramente la priorità su cui oggi sono puntate le attenzioni dell'amministrazione comunale sottolinea il sindaco Raffaele Bene . Siamo vicini e solidali con i residenti e sicuramente non abbandoneremo alcuno: rispetteremo gli impegni, per la sicurezza e la tranquillità dei nostri concittadini».



È ovvio che nonostante i diversi punti all'ordine del giorno, la vicenda di largo San Mauro alla fine è risultata prioritaria nella discussione dei consiglieri comunali. Ognuno ha voluto sottolineare un aspetto o una criticità nella gestione di una vicenda che il primo cittadino e la sua coalizione, per la verità, si sono trovati a gestire dopo appena qualche settimana dal loro insediamento. «Rischiamo che mentre il medico studia, il malato muore hanno concluso i manifestanti che nella prima fila del corteo che dalla basilica ha raggiunto il Comune hanno messo anche tanti minori . Questi ragazzi hanno diritto a vivere tranquilli e in una città sicura, cosa che negli ultimi anni non è stato possibile». Tanti, troppi, infatti, sono stati i crolli, i cedimenti e le voragini che hanno messo a dura prova la zona antica della città.



