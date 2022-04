Stava rientrando a casa con le buste della spesa quando è stata aggredita da due rapinatori. È quanto accaduto questa mattina ad una donna residente a Casoria, in via Kennedy.

I due rapinatori - ragazzi giovanissimi - l’hanno seguita fino all’androne del suo palazzo, dove l’hanno poi aggredita nel tentativo di sottrarle la borsa. Sono stati vani i tentativi di liberarsi dalla violenza: la donna è stata costretta a consegnare la borsa e le fedi nuziali.

La scena è stata interamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel palazzo, le cui immagini sono state acquisiste dai carabinieri di Casoria che hanno intrapreso le indagini per individuare i due rapinatori.

«Il crimine e la violenza stanno prendendo la meglio ed i delinquenti diventano sempre più sfrontati e sfacciati, non temono neanche di agire in pieno giorno. Questo anche perché il sistema giudiziario non prevede la certezza delle condanne e quindi anche un criminale violento frequentemente si fa soltanto pochi giorni di carcere. Le cose vanno cambiate ed il Prefetto e il Questore devono intervenire attuando un piano radicale per arginare questa ondata di criminalità», ha dichiarato in merito il consigliere Francesco Emilio Borrelli.