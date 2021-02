Ennesima rapina al benzinaio nel Napoletano, ma i banditi sono beccati dalle telecamere

Casoria. Ennesima rapina al distributore di carburanti Oceania in via Pietro Nenni a Casoria. Questa volta però per i rapinatori il colpo potrebbe rivelarsi fatale perché i proprietari del distributore dopo aver subito varie rapine hanno fatto installare delle telecamere di videosorveglianza che funzionano con una nuova tecnologia messa appunto in Israele.

Le telecamere sono in grado di rivelare le fattezze del volto anche se riprese al buio. È sconcertante con quanta tranquillità i due malviventi abbiano portato a termine il raid fingendosi clienti e agendo con tutta la calma possibile. il video è stato acquisito dai carabinieri della compagnia di Casoria e la identificazione dei due malviventi dovrebbe essere questione di ore.

