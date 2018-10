Mercoledì 31 Ottobre 2018, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 31-10-2018 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventiquattro famiglie da ieri sera sono senza casa a causa di un pericolo statico all’edificio in cui risiedono che si trova in via Principe di Piemonte, angolo via San Giovanni Bosco e via Matteotti. L’intensa ondata di maltempo dei giorni scorsi non è, comunque, tra le cause del pericolo che sembra da attribuire ad un problema alla fogna di via Matteotti realizzata nel 2005. “Ma potrebbe esserci una concausa – dice il sindaco Pasquale Fuccio – Non è escluso anche una perdita alla rete idrica. Una cosa è certa: la fogna poggia sul terrapieno per cui anche un minimo smottamento potrebbe aver determinato una rottura della stessa. Comunque, questo è un problema di cui i tecnici se ne stanno facendo carico per risalire con precisione alle cause”. E aggiunge il primo cittadino di Casoria: “Siamo stati costretti ad emettere le ordinanze di sgombero dell’edificio in seguito ad un sopralluogo fatto ieri sera dai vigili del fuoco che ne hanno ordinato la liberazione in via precauzionale. Effettivamente ci sono delle lesioni che però persistono almeno da sei anni in quel palazzo”. Non tutti i residenti, intanto, hanno liberato le case. C’è chi ha comunque trascorso la notte nella propria abitazione magari in attesa di trovare una adeguata sistemazione alternativa. Il sindaco Fuccio è fiducioso di risolvere il problema nel giro di qualche giorno. Intanto, i pompieri avrebbero verificato anche un abbassamento del palazzo di almeno cinque centimetri rispetto alla sede stradale. Chiusa al traffico, intanto, a causa dei lavori di scavi via Matteotti e via San Giovanni Bosco mentre nessun provvedimento è stato attuato per la viabilità della centralissima via Principe di Piemonte. Se si dovessero appurare pericoli seri, comunque, ci sarebbero da sgomberare almeno altri due palazzi, quelli laterali all’edificio attualmente interessato dalle crepe nei muri.