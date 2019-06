Giovedì 13 Giugno 2019, 16:48

Casoria continua a sprofondare a causa di sottoservizi inadeguati e fatiscenti, una voragine minaccia gli edifici di via Pessina, transennata e chiusa al traffico. Riaperta e nuovamente chiusa, intanto, anche via Nazario Sauro, l'arteria che collega con il santuario di Sant'Antonio di Afragola. È rivolta tra i residenti. Disagi enormi sulla mobilità. L'odissea dura da sette mesi a causa di una perdita, a quanto pare, dalla rete dei sottoservizi. Identico disagio per gli abitanti di via Matteotti: strada off limit da un anno. Centro storico praticamente in ginocchio. C'era una perdita idrica, a via Matteotti, altezza via S.G.Bosco, che determinò lo sgombero di un palazzo sulla parallela via Principe di Piemonte con 25 famiglie improvvisamente senza casa. Ora i residenti sono tornati nei loro appartamenti dopo i lavori ma il cantiere è ancora lì ed è monitorato dai tecnici comunali. I residenti sperano nell’intraprendenza del nuovo sindaco Raffaele Bene, che ieri è stato ufficialmente proclamato da parte dell’ufficio elettorale centrale.