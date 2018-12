Alcuni colpi di arma da fuoco, provenienti da due pistole diverse, sono stati esplosi nel primo pomeriggio contro il portoncino di uno stabile in via San Pietro a Patierno a Casoria. Tramite l'app Youpol è giunta la segnalazione dell'episodio alla Polizia di Stato, che è intervenuta e sul portoncino ha trovato i segni delle pallottole: la Scientifica ha repertato cinque colpi calibro 7,65 e due calibro 9x21. Non sono state rilevate tracce di sangue. Si indaga per capire chi, tra i numerosi residenti nello stabile, possa essere stato il bersaglio dell'atto intimidatorio.

Lunedì 3 Dicembre 2018, 19:44

