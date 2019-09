Sabato 28 Settembre 2019, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 08:23

Tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso. È l'accusa contestata a B.P.G., un 49enne di Afragola a carico del quale i carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica.L'uomo, a partire dalla fine di agosto, in più occasioni aveva avvicinato i dipendenti di una ditta partenopea impegnata in lavori di pubblico interesse su territorio di Casoria intimando loro di regolarizzare la posizione con i fratelli di Afragola. Ai dipendenti della ditta, che in quel momento stavano lavorando a pochi metri dalla sua abitazione, l'uomo aveva richiesto 5mila euro per poter continuare le attività.