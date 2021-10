Casoria, vandali nell'asilo comunale Topo Gigio: devastato il parco giochi

Vandalizzato il parco giochi dell’asilo nido comunale Topo Gigio di Arpino a Casoria. Questa mattina gli operatori si sono trovati davanti a una terribile scena: tutte le casette distrutte, scivolo spaccato e giochi rotti e sparsi sul cortile. La struttura è gestita dall’associazione Fiumadea, ospita trenta bambini da oltre un anno e si trova in via Primo Maggio. Per mettere a segno il raid sono state sradicate tre grate all’esterno, ma a sostenerle ci sono dei bulloni antieffrazione che per essere forzati necessitano di attrezzature speciali, non è sufficiente una semplice chiave inglese.

Il dirigente Alfonso Fiumarelli commenta così: «Andare a distruggere quello che rappresenta la gioia dei nostri cuccioli, io li definisco così, non è accettabile. Siamo temerari, stiamo già sistemando tutto, provvedendo a fare arrivare i giochi distrutti’. Oggi l’asilo funziona regolarmente, anche se i piccoli sono entrati a scuola senza poter salutare la ‘casetta della principessa», le altre casette con tanto di finestre e portoncino e le giostrine, come per abitudine ormai facevano ogni mattina.

Sulla vicenda si è espresso anche il primo cittadino Raffaele Bene: «Quando si infrange la felicità dei bambini si tocca davvero il fondo. Mi auguro che le telecamere di sorveglianza presenti, facciano luce e consegnino immediatamente alla giustizia questi delinquenti. Noi faremo il possibile per ripristinare la scuola quanto prima per ridare gioia ai bambini che la frequentano».