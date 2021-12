Casoria, volpe avvistata tra i palazzi: la curiosità esplode sui social

Un incontro insolito ieri sera, una volpe in via Calvanese a Casoria. Complice le basse temperature di questi giorni e di conseguenza la scarsa presenza di auto e persone dopo cena, così l'animale ne ha approfittato per fare una passeggiata tra i marciapiedi.

Probabilmente è a caccia di qualche leccornia.

La foto dell'incontro è stata postata sui social e tanti hanno accolto con curiosità e piacere la presenza in città del bellissimo esemplare di volpe, con la punta delle orecchie nera e la coda voluminosa. Secondo alcuni non è una novità, perché la zona è da tempo popolata dall'elegante animale. Addirittura altre volpi sono state avvisate in coppia e in diversi punti della città. Per altri invece è stata una splendida sorpresa ospitare un simbolo della natura più libera e incontaminata, a passeggio tra i palazzi della città.