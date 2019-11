Il presidente di Cassa forense a Napoli per dare sostegno ai giovani avvocati in difficoltà

Nell’ultima seduta di consiglio, l’Ordine degli avvocati di Napoli ha incontrato il presidente della Cassa forense, Nunzio Luciano, al quale è stata ribadita la viva attenzione del foro napoletano per le tematiche previdenziali. Il presidente di Cassa forense e il consiglio partenopeo hanno concordato sulla necessità di rappresentare tutte le anime dell’avvocatura e di doversi impegnare con priorità alla soddisfazione delle esigenze dei giovani e di coloro che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà a causa della prolungata crisi economica del nostro Paese.



L’incontro, al quale ha partecipato anche il consigliere di amministrazione della Cassa forense, Camillo Cancellario, si è concluso con un reciproco impegno sia per la ricerca comune degli spazi di miglioramento della vigente normativa previdenziale forense e sia per la diffusione tra gli avvocati della cultura previdenziale al fine di promuovere la conoscenza della materia e sensibilizzare gli avvocati all’utilizzo degli strumenti e istituti previdenziali e assistenziali. © RIPRODUZIONE RISERVATA