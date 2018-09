Domenica 30 Settembre 2018, 18:04

Guerra tra liste, al termine delle elezioni dei delegati per la cassa forense, con l'intervento dell'avvocato Antonio Tafuri, che replica all'intervento reso dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati Maurizio Bianco.Spiega l'avvocato Antonio Tafuri, numeri alla mano: «Prima della conclusione delle operazioni di spoglio per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense, ha sorpreso la dichiarazione rilasciata ieri dal Presidente Bianco. La Lista 10, sostenuta da lui unitamente al consigliere di amministrazione Cassa Troianiello, ha riportato a Napoli il 27% dei voti mentre la mia Lista, numero 8, supera a Napoli il 40% dei consensi. I numeri non si possono cambiare con mere dichiarazioni e le elezioni per Cassa Forense rappresentano l'ennesima sconfitta di Bianco, dopo le votazioni per il Comitato Pari Opportunità e quelle per i Delegati al Congresso Nazionale Forense. Inoltre, non rientra nei compiti del Presidente dell'Ordine di Napoli vantarsi del successo elettorale riportato dal Presidente dell'Ordine di Torre Annunziata nel suo Foro. Infatti, la Lista 10 eleggerà soltanto 2 delegati di Torre Annunziata e nessun candidato di Napoli. Con i delegati eletti proseguirò la rappresentanza dell'avvocatura napoletana e le realizzazione delle istanze e delle aspettative di tutti i colleghi, in particolar modo degli avvocati in difficoltà e dei giovani».