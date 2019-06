Cassonetti bruciati il ricatto dei clan a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Giugno 2019, 08:54

Ridurre al minimo le «stese», le ormai famigerate scorrerie armate, ma puntare comunque sul terrore, sulla paura, sulla prova di forza di chi usa il fuoco per imporre la propria presenza. Niente spari in aria, niente bombe nelle saracinesche che - dopo i fatti della pizzeria Sorbillo e gli arresti per gli spari contro la pizzeria Di Matteo -, sono controproducenti per gli stessi clan. E allora il fuoco, la paura, i raid notturni. Tutto in poche ore, prendendo bene la mira: sfregiando la città nella sua richiesta di normalità, creando allarme e sporcizia nelle ore più torride dell'anno. Notte fonda tra martedì e mercoledì scorso, la cronaca è sulle labbra di tutti: una ventina di campane andate in fumo in poche ore, mentre sono 52 quelle distrutte in una sola settimana, con una escalation da paura, anche in una città da tempo alle prese con atti di vandalismo e danneggiamenti gratuiti.